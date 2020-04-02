«Руспродсоюз» заявил, что поставщики продуктов работают в усиленном режиме

https://static.news.ru/photo/825f1cee-7507-11ea-8112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Основные российские поставщики продуктов работают в две смены или круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания потребителям.

Для того, чтобы избежать перебоев с поставками продукции, все поставщики «Руспродсоюза» либо перешли на круглосуточный режим работы, либо работают в две смены, — заявил ТАСС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

По его словам, возросла нагрузка на бизнес поставщиков из-за ввода дополнительных смен, проблем со сбоями в работе поставщиков сырья и тары.

Востриков считает, что предприятия пищевой промышленности нужно поддержать, устроив налоговые каникулы, обеспечив сотрудников предприятий средствами индивидуальной защиты, защитив от давления и штрафов торговых сетей.

NEWS.ru писал, что генпрокуратура РФ и Федеральная антимонопольная служба усилили меры по недопущению роста цен на продукты, лекарства и медицинские маски.

Международная Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) заявила о снижении мировых цен на продовольствие. Индекс продовольственных цен в марте составил 172,2 пункта, на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.