Пандемия спровоцировала бум на регистрацию «ковидных» доменных имён

https://static.news.ru/photo/528be026-352b-11eb-8a5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемия коронавируса спровоцировала событийную регистрацию доменных имён. Об этом NEWS.ru в рамках спецпроекта «ВиRUс дела» рассказал директор Координационного центра доменов RU/РФ Андрей Воробьёв. Так, по его словам, специалисты зафиксировали всплеск регистраций доменов, связанных со словами «ковид», «вирус», «пропускная система», «пособие» и «вакцина».

Воробьёв отметил, что, как правило, те, кто регистрируют «событийные имена», сами создавать ресурсы не собираются, а планируют их перепродать. Он также сообщил, что часть таких доменных имён регистрировалась в противоправных целях.

Очень многие заказывали услугу на сайтах под названием «помощь в оформлении государственных пособий за небольшое вознаграждение». Понятно, что ничего сложного нет, просто собрать данные и переслать. Тем не менее люди доверяли, оплачивали эти услуги. Поэтому было принято решение все регистрации таких доменов передавать в наши компетентные организации, наделённые Координационным центром правом оценки. Если выявляли, что домен использовался в противоправных целях, тут же давалась рекомендация регистратору заблокировать такое доменное имя, — констатировал собеседник NEWS.ru.

Директор Координационного центра доменов RU/РФ также отметил, что в целом пандемия положительно повлияла на рынок регистрации доменных имён.

«Если посмотреть на доменную зону .ru, май и июнь — это были месяцы, когда новых доменов появилось больше, чем в предыдущие месяцы. За счёт того, что малый и средний бизнес поняли, что им нужно перемещаться в онлайн-пространство», — рассказал Воробьёв.

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