Рулеты из лаваша на сковороде: быстрый завтрак с сыром и яйцом за 10 минут

Когда нужно приготовить что-то сытное и вкусное за считаные минуты, выручает тонкий лаваш. Эти румяные рулеты с сыром и яйцом получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Отличный вариант для завтрака или перекуса без лишних хлопот.

Ингредиенты:

лаваш тонкий — 1 лист;

яйца — 3 шт.;

сыр тертый — 150 г;

сметана — 30 г;

соль, перец — по вкусу;

зелень — по вкусу;

растительное масло — 10 мл.

Приготовление

Яйца взбейте с солью и перцем, добавьте тертый сыр. Вмешайте сметану и мелко нарезанную зелень — начинка должна получиться густой и ароматной.

Лаваш разрежьте на 5–6 частей. На каждый кусок выложите начинку и сверните плотные рулеты.

Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и обжарьте рулеты со всех сторон до золотистой корочки. Готовятся они очень быстро, поэтому следите, чтобы не подгорели.

Подавайте горячими со сметаной или свежими овощами. Простое блюдо, которое всегда выручает, когда нет времени долго стоять у плиты.

