Политолог не исключил полной заморозки отношений США и России Американист Можегов заявил, что при демократах США не назначат подходящего посла в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство США в Москве

После отъезда посла США в России Джона Салливана отношения Соединенных Штатов и России рискуют оказаться полностью замороженными, заявил NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Он предположил, что нового главу американской дипмиссии в Москве назначат после промежуточных выборов в США в ноябре, если республиканцы получат большинство в конгрессе. Эксперт отметил, что при Салливане сотрудничество двух держав «рухнуло в бездну».

Ничего не получилось. [Салливан приехал] в самый кризисный момент отношений США и России, когда они просто рушились. К концу его пребывания они рухнули в бездну, попыток наладить не было. Ничего позитивного сказать нельзя. <...> После промежуточных выборов в США может что-то измениться в политике Штатов, если республиканцы займут серьезные позиции в конгрессе и Байден окажется хромой уткой, — считает Можегов.

По его мнению, новый посол США в России должен понимать руководство РФ и уметь наладить отношения непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным, но «при демократах это сомнительно, так как нет никаких точек соприкосновения».

Ранее на сайте посольства США появилась информация о том, что американский посол в Москве Джон Салливан завершил свою работу. До назначения преемника Салливана исполнять обязанности поверенного в делах посольства США будет Элизабет Руд.

Салливан был назначен на этот дипломатический пост в декабре 2019 года экс-президентом США Дональдом Трампом. После своего ухода, как сообщили в дипмиссии, он завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. В течение жизни Салливан успел поработать при пяти президентах США, он, в частности, занимал должность заместителя государственного секретаря США и руководящие посты в министерствах юстиции, обороны и торговли США.