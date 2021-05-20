«Рубрика лайфхаки»: Навальный рассказал, как устраивает праздники в колонии

https://static.news.ru/photo/cdff69ba-b980-11eb-a2ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что устраивает себе праздники. Он поделился в Instagram лайфхаком, который позволяет ему достичь счастья в колонии.

Навальный сообщил , что после попадания в колонию решил отмечать воскресенья, чтобы не скатываться в рутину.

Рубрика: лайфхаки от Алексея Навального. <...> Превращаю я их (воскресенья. — NEWS.ru) в праздник очень просто. Дело в том, что я очень люблю хлеб. Очень. Если б до конца жизни надо было есть одну еду, я бы выбрал хлеб. <...> Так вот, я всю неделю хлеб не брал. А в воскресенье утром брал буханку, намазывал на кусок хлеба масло, если было, заваривал кофе и имел такой божественный праздничный завтрак, какого и на воле никогда не бывает, — отметил он.

Оппозиционер напомнил, что 23 дня был на голодовке, а потом ещё столько же в строгом режиме выходил из неё. В связи с этим он заранее знал, что 16 мая утром будет отмечать воскресенье. В этот день у Навального не оказалось кофе, но банка растворимого была у соседа.

Обычно в такие моменты чувствуешь лёгкое разочарование. <...> Но не в моём случае. <...> Я открыл окно. <....> Откусил и отпил из кружки. Говорю вам: если бы существовал прибор, замеряющий счастье, то никакой олигарх, завтракающий на яхте, ни один посетитель мишленовского ресторана не испытал и 1/10 того полного счастья, что было у меня, — поделился Навальный.

Он добавил, что один глоток кофе сделал за здоровье людей, которые помогали ему и поддерживали. Из этого оппозиционер вывел рецепт счастья: выбрать то, что очень любишь, лишить этого себя на время, а затем вернуть.

Ну только помните, что на людей это не распространяется. Любимых людей любите всегда, — заключил он.

Накануне глава ФСИН Александр Калашников заявил, что Навальный находится в нормальном состоянии. Сейчас он весит 82 кг. Он хорошо питается. Кроме того, мужчина общается со своей семьёй.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

В колонии он объявил голодовку, требуя допустить гражданского врача. Адвокаты оппозиционера сообщали, что состояние его здоровья значительно ухудшилось. По их словам, у заключённого обнаружили две грыжи и протрузию, он испытывал боли в ноге и спине, был истощён и кашлял, кроме этого, у него повышена температура. Позднее стало известно, что оппозиционер прекратил голодовку.