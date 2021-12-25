RT предложил отпраздновать «толерантный» Новый год со снеговикиней

Телеканал Russia Today опубликовал методичку по празднованию Рождества «толерантно». В видеоролике показана семья, где родители имеют порядковые номера вместо традиционных обращений «мама» и «папа». При этом снеговик семьи имеет право на гендерное самоопределение, поэтому нужно использовать слово «снеговикиня». Видео опубликовано на официальном YouTube канале телеканала.

При этом по сюжету детям надо дарить специальную литературу, чтобы они могли быть более толерантными. Также запрещается носить оленьи рожки, так как это экспроприация чужой культуры. В ролике говорится, что Санта-Клаус на самом деле угнетатель эльфов-помощников, поэтому его нужно отменить.

Большинство пользователей положительно оценили креатив журналистов. Некоторые поблагодарили за то, что показали современный западный мир таким, какой он есть. Видеоролик также опубликовал на своей странице в Twitter МИД России.

Ранее сообщалось, что у конгрессвумен США Мэри Гей Скэнлон, которая выступала за сокращение финансирования полиции после акций BLM, угнали автомобиль с личными вещами. После общественного мероприятия в Филадельфии политик направилась к своему автомобилю, где её поджидали двое афроамериканцев с оружием в руках.