Яро поддерживающую BLM конгрессвумен ограбили пятеро чернокожих

У конгрессвумен США Мэри Гей Скэнлон, которая выступала за сокращение финансирования полиции после акций BLM, угнали автомобиль с личными вещами. После общественного мероприятия в Филадельфии политик направилась к своему автомобилю, где её поджидали двое афроамериканцев с оружием в руках. Об этом сообщает телеканал CNN.

Когда Скэнлон направлялась к своей машине, к ней подошли двое вооружённых мужчин, которые потребовали ключи от автомобиля и личные вещи. Женщина передала грабителям свою сумочку, в которой находились личный сотовый телефон, служебный телефон и удостоверение личности, — рассказали в полиции города.

Позже правоохранительные органы задержали двух злоумышленников, а также троих сообщников. Известно, что Скэнлон не пострадала. Многие отмечают, что это прямое доказательство того, что политика отказа от финансирования полиции приведёт к ужасающим последствиям.

Накануне стало известно, что рекомендацию посмертно помиловать Джорджа Флойда, проходившего по делу о наркотиках 2004 года, отозвал совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения.

В сообщении поясняется, что решение было принято в связи наличием в рекомендации процедурных ошибок и «несовпадений с правилами совета». При этом не исключается, что Флойда всё ещё могут помиловать позднее.