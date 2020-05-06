РПЦ просит выселить людей из квартир на территории монастыря в Петербурге

https://static.news.ru/photo/116cb7ce-8fcb-11ea-8a85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил бесплатно передать епархии жилые помещения, расположенные на территории Александро-Невской лавры. Речь идёт о квартирах.

Митрополит разместил соответствующую заявку на сайте Петербургского комитета имущественных отношений. В настоящее время здания, расположенные на Октябрьской набережной, имеют статус жилых домов.

В принадлежащих городу квартирах сейчас живут люди. Также в домах есть частные помещения, которыми местные власти не имеют права распоряжаться.

Заявка находится на рассмотрении, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Как писал NEWS.ru ранее, на время, пока коронавирус не отступил и пандемия продолжается, в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на прерывание беременности в России. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии священник Фёдор Лукьянов.