РПЦ создала в России и СНГ 96 горячих линий в связи с пандемией

https://static.news.ru/photo/cbd9beb0-95eb-11ea-9ee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа Русская православная церковь открыла 96 горячих линий по России и странам СНГ. Об этом стало известно 14 мая из сообщения представителей пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

Отмечается, что епархиальные горячие линии начали работу в РФ, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. По ним принимаются просьбы о помощи от людей, которые нуждаются во время пандемии. Обратиться по горячим линиям за духовной, информационной или социальной поддержкой могут все вне зависимости от вероисповедания.

Горячие линии действуют как в крупных городах вроде Москвы, Алма-Аты, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тюмени, Казани, так и в небольших — Серове, Ахтубинске, Балашове и Армавире, — отмечается в сообщении.

Узнать телефоны горячих линий можно на официальном портале синодального отдела по благотворительности.

Как ранее писал NEWS.ru, 4 мая Русская православная церковь организовала акцию #молимсязаврачей, которая призвана поддержать медработников и врачей, стоящих на передовой борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.