РПЦ запустила акцию по совместной молитве за борющихся с COVID-19 врачей

https://static.news.ru/photo/2c9222e0-8e32-11ea-b6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

4 мая Русская православная церковь организовала акцию #молимсязаврачей, которая призвана поддержать медработников и врачей, стоящих на передовой борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

На странице акции размещены две особые молитвы и большой список с именами людей. Все желающие могут этот список дополнять, заполняя формы обратной связи. При этом молитвы эти предназначены для келейного чтения, поэтому в список можно добавлять имена не только православных.

Мы должны молиться не только о тех, кто болеет, мы должны молиться и о тех, кто служит больным. Это люди разных веры и национальностей, не все из них знают того, кого мы будем просить помочь им. Но мы знаем, что он принимает служение ближним как богослужение, как служение ему. Будем молиться о них как о служителях любви, служителях Божьих, — отметил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).

При этом глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда считает, что несмотря на то что молитва не станет полноценной заменой добрых дел, она в любом случае поможет врачам.

Наши молитвы сейчас особенно нужны тем, кто находится на переднем крае борьбы с эпидемией. Сделать благотворительное пожертвование, стать волонтером — вариантов достаточно много, но доступны они не каждому. А вот молиться может каждый, — приводит его слова пресс-служба.

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