 РПЦ призвала готовиться праздновать Пасху без похода в храм

https://static.news.ru/photo/269ee9fc-7511-11ea-a1f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что празднование Пасхи 19 апреля может ограничиться просмотром богослужения.

Митрополит Илларион заявил, что текущую ситуацию обсудят со Священным синодом и после этого будет принято решение. По его словам, во время самоизоляции верующие смогут исповедоваться с помощью Skype и по телефону.

Как сообщает РИА Новости, в ближайшее время патриарх Кирилл объявит, будут ли допускаться люди на церковные службы.

NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл призвал верующих временно отказаться от походов в храмы. Он напомнил о примере преподобной Марии Египетской, которая спаслась и без посещения храма. Христианская святая на протяжении 47 лет находилась в уединении в пустыне, соблюдая пост.