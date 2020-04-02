 РПЦ призвала готовиться праздновать Пасху без похода в храм

Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что празднование Пасхи 19 апреля может ограничиться просмотром богослужения.
Митрополит Илларион заявил, что текущую ситуацию обсудят со Священным синодом и после этого будет принято решение. По его словам, во время самоизоляции верующие смогут исповедоваться с помощью Skype и по телефону.
Как
NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл призвал верующих временно отказаться от походов в храмы. Он напомнил о примере преподобной Марии Египетской, которая спаслась и без посещения храма. Христианская святая на протяжении 47 лет находилась в уединении в пустыне, соблюдая пост.
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