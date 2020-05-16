РПЦ определила судьбу мозаики со Сталиным в главном храме Минобороны РФ

https://static.news.ru/photo/d9b9382c-9707-11ea-bf08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/GlobalLookPress

Глава Экспертного совета Русской православной церкви (РПЦ) по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин сообщил, что РПЦ решила судьбу мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ.

В организации определили, что мозаике лучше находится в музее, а не в самом храме.

Мы всё-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? Мы должны быть вместе, мы граждане одной страны и одной веры православной, мир и любовь для нас важнее всего. И в такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, — ну, значит, не нужно это, — привели слова Леонида Калинина в РИА Новости.

Глава экспертного совета отметил, что решение о размещении мозаики исторической личности должно было быть «в духе Христовой любви», поэтому в РПЦ решили более уместным разместить изображение в музее.

Музей находится рядом со зданием храма, на территории парка «Патриот».

Ранее NEWS.ru писал, что Леонид Калинин выступал за сохранение мозаики с изображением Сталина в храме. Он пояснил, что личность Иосифа Сталина — это часть истории, которая среди прочих должна быть отражена на храмовой стене. Леонид Калинин отметил, что не имеет права и полномочий решать судьбу мозаики.