https://static.news.ru/photo/9f4c851e-2974-11ea-8d87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что введение современного русского языка в богослужебную практику требует осторожности. Он напомнил, к чему привели события 300-летней давности, когда из-за обрядовых разногласий от Церкви отделилась часть верующих — старообрядцев.

В Церкви есть определённые ограничения, связанные с тем, что её литургический строй складывался на протяжении веков. Изменения, которые должны вноситься в литургический строй, если они требуются, должны вноситься очень осторожно, — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия-24».

Он также отметил, что тема богослужебного языка периодически появляется во внутрицерковных дискуссиях на протяжении уже 30 лет. Есть те, кто считает, что русский язык недопустим в богослужениях, есть сторонники русификации, также есть призывы к умеренному использованию русского языка в тех случаях, когда это возможно.

Как писал NEWS.ru, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил священнослужителей более внятно читать молитвы на богослужениях и бороться с нечёткой речью. Это, по его мнению, мешает прихожанам понимать содержание и смысл церковных текстов. Он посоветовал устранять «практические недостатки, такие как невнятность и поспешность в произнесении текстов и возгласов, или, наоборот, утомительное для внимания затягивание и искусственная театральность, эмоциональность или вычурность». Помимо этого, указал патриарх, стоит обратить внимание на правильность расстановки акцентов в текстах.