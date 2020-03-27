Федеральное агентство по туризму Министерства экономического развития РФ (Ростуризм) рекомендовало туроператорам оказать содействие гражданам в переносе туров внутри страны в связи с введёнными до 1 июня ограничениями из-за коронавируса.
Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова,
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил прекратить бронирование мест и приём отдыхающих в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских лагерях и курортных гостиницах с 28 марта по 1 июня. Тем, кто уже находится в указанных организациях, должны быть обеспечены условия для самоизоляции.
Как сообщал NEWS.ru, страховые компании начали массово отказываться работать с туристическими операторами из-за связанных с коронавирусной инфекцией рисков.
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