https://static.news.ru/photo/58a15b2c-705e-11ea-852b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральное агентство по туризму Министерства экономического развития РФ (Ростуризм) рекомендовало туроператорам оказать содействие гражданам в переносе туров внутри страны в связи с введёнными до 1 июня ограничениями из-за коронавируса.

Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передаёт ТАСС. Она также призвала туристов отнестись с пониманием к ситуации. Догузова подчеркнула, что туроператорам следует по возможности не ухудшать условия поездок и придерживаться заключённых соглашений при переносе путешествий на более поздние сроки.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил прекратить бронирование мест и приём отдыхающих в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских лагерях и курортных гостиницах с 28 марта по 1 июня. Тем, кто уже находится в указанных организациях, должны быть обеспечены условия для самоизоляции.

Как сообщал NEWS.ru, страховые компании начали массово отказываться работать с туристическими операторами из-за связанных с коронавирусной инфекцией рисков.