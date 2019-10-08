https://static.news.ru/photo/51909dda-e9b2-11e9-92ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жителей РФ в ноябре текущего года ждут трёхдневные выходные — страна отпразднует 4 ноября День народного единства, рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд — с 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращённого рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября, — цитирует чиновника « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал о том, что Роструд при помощи опроса на своём портале выяснил, какое количество россиян во время отпуска не интересуется работой. Оказалось, что не отвечают на рабочие письма и звонки только 22% работников. Ещё 7% завили, что устают не от работы, а без неё. Отвечают на запросы, связанные с работой, а также регулярно проверяют почту 29% отпускников. Исключительно срочные дела во время отпуска решают 49% опрошенных.

Кроме того, россиянам рекомендовали брать как можно больше дней за раз, включая выходные. Специалисты пояснили, что отпускные за выходные начисляют, а вот зарплату — нет.