Роструд при помощи опроса на своём
Ещё 7% завили, что устают не от работы, а без неё. Отвечают на запросы, связанные с работой, а также регулярно проверяют почту 29% отпускников. Исключительно срочные дела во время отпуска решают 49% опрошенных.
Многие используют отпуск для поиска новой работы (23%). Ещё 27% берут отпуск, когда есть необходимость срочно сменить работу. Остальные же стараются использовать это время для отдыха.
Две недели отпуска вполне хватило бы 34% россиян, еще 53% считают, что им нужно больше двух недель. 6% респондентов вполне могут отдохнуть и за неделю.
Ранее News.ru сообщал, что сайт Tutu.ru провёл опрос, итоги которого показали, что россияне хотят получать в подарок от своих друзей, которые возвращаются из отпуска. 25% респондентов заявили, что хотели бы получить такие санкционные продукты, как сыр, колбаса или хамон. 22% опрошенных просят у друзей вино и другой местный алкоголь.