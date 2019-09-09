https://static.news.ru/photo/7807b012-d386-11e9-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Роструд при помощи опроса на своём портале выяснил, какое количество россиян во время отпуска не интересуется работой. Оказалось, что не отвечают на рабочие письма и звонки только 22% работников.

Ещё 7% завили, что устают не от работы, а без неё. Отвечают на запросы, связанные с работой, а также регулярно проверяют почту 29% отпускников. Исключительно срочные дела во время отпуска решают 49% опрошенных.

Многие используют отпуск для поиска новой работы (23%). Ещё 27% берут отпуск, когда есть необходимость срочно сменить работу. Остальные же стараются использовать это время для отдыха.

Две недели отпуска вполне хватило бы 34% россиян, еще 53% считают, что им нужно больше двух недель. 6% респондентов вполне могут отдохнуть и за неделю.

Ранее News.ru сообщал, что сайт Tutu.ru провёл опрос, итоги которого показали, что россияне хотят получать в подарок от своих друзей, которые возвращаются из отпуска. 25% респондентов заявили, что хотели бы получить такие санкционные продукты, как сыр, колбаса или хамон. 22% опрошенных просят у друзей вино и другой местный алкоголь.