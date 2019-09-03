https://static.news.ru/photo/f4fc4696-ceef-11e9-9a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImageStockArt/face to face/Global Look Press

Сайт Tutu.ru провёл опрос, итоги которого показали, что россияне хотят получать в подарок от своих друзей, которые возвращаются из отпуска.

25% респондентов заявили, что хотели бы получить такие санкционные продукты, как сыр, колбаса или хамон. 22% опрошенных просят у друзей вино и другой местный алкоголь.

Сладости и магнитики просят по 11% россиян. 9% просят привезти им местную валюту.

Как ранее писал News.ru, около 17% туристов, получив шенгенскую визу, не едут в государство, которое выдало документ.