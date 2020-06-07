Роструд предупредил о четырёхдневной рабочей неделе

https://static.news.ru/photo/198219a4-a90c-11ea-a291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне на наступившей 8 июня неделе будут работать всего четыре дня. День России сделал праздничной пятницу, 12 июня.

В Роструде рассказали, что накануне, 11 июня, рабочий день будет укорочен на один час, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что следующий выходной посредине рабочей недели россияне получат в среду, 24 июня. По указу президента РФ Владимира Путина этот день, в который пройдёт парад Победы, считается нерабочим, но заработная плата сохраняется. Накануне, 23 июня, будет полный рабочий день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый заместитель руководителя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал решение о выходном дне 1 июля из-за голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, работодатели должны оплатить сотрудникам этот день. Он отметил, что руководителям организаций нужно соответствующее решение правительства.