Член СФ: работодатели должны оплатить выходной из-за поправок в Конституцию

https://static.news.ru/photo/4eebd7f0-a430-11ea-9d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель руководителя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал решение о выходном дне 1 июля из-за голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, работодатели должны оплатить сотрудникам этот день.

Он отметил, что руководителям организаций нужно соответствующее решение правительства. Только на основании такого документа люди получат выплаты в обязательном порядке, передаёт РИА Новости.

Речь идёт о выходном среди недели, и, конечно, он должен быть оплачиваемым, — подчеркнул он.

При этом у кабмина есть широкие полномочия для принятия соответствующего решения. Инициатив законодательной власти может не потребоваться, считает сенатор.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил 1 июля провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Согласно закону, этот день должен быть нерабочим.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.