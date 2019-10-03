https://static.news.ru/photo/64b453d0-d034-11e9-9dea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Россия находится на первом месте в Европе по числу задержанных на 100 тысяч жителей в 2018 году. Об этом говорится в докладе по реформе российских тюрем экспертов Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

В документе отмечается, что по состоянию на 1 июля 2019 года в местах лишения свободы и СИЗО находилось более 543 тысяч человек.

Суммарное число жителей во Франции и Германии примерно равно российскому. В этих странах совокупное число заключённых не превышает 200 тысяч человек, сообщает со ссылкой на доклад «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, пакет законопроектов об отдельном содержании в следственных изоляторах и других местах лишения свободы лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) внесли на рассмотрение в Государственную думу.