Россия находится на первом месте в Европе по числу задержанных на 100 тысяч жителей в 2018 году. Об этом говорится в докладе по реформе российских тюрем экспертов Общероссийского гражданского форума (ОГФ).
В документе отмечается, что по состоянию на 1 июля 2019 года в местах лишения свободы и СИЗО находилось более 543 тысяч человек.
Суммарное число жителей во Франции и Германии примерно равно российскому. В этих странах совокупное число заключённых не превышает 200 тысяч человек, сообщает со ссылкой на доклад «Интерфакс».
Как ранее писал News.ru, пакет законопроектов об отдельном содержании в следственных изоляторах и других местах лишения свободы лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) внесли на рассмотрение в Государственную думу.
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