Россиянка описала долгий путь к израильскому гражданству

Россиянка Нина Лапшов получала гражданство Израиля спустя девять с половиной лет после переезда. Из-за собственных ошибок и некомпетентности юриста в один момент у женщины закончилась виза и она оказалась в статусе нелегала. К тому моменту у неё с мужем было двое детей, рассказала Нина изданию Lenta.ru.

Наши ошибки послужили МВД поводом для придирок. В конечном счёте цель чиновников — не дать гражданство, и для этого годятся все методы, даже незаконные. Знаю случай, когда МВД отказало в получении гражданства жене моряка дальнего плавания, сославшись на их долгие разлуки, хотя это и неправильно. Нам следовало сразу обратиться к хорошему профильному адвокату — в его присутствии сотрудники МВД вели бы себя совсем по-другому, — объяснила Лапшов.

Она рассказала, что с новым адвокатом удалось получить вид на жительство и всё-таки спустя пять лет подать документы на гражданство. Нина считает, что МВД отнеслось к ней лояльно, учитывая все совершённые ошибки.

Также она отметила особенности общения в профессиональной сфере. В иврите отсутствует местоимение «вы», поэтому почти нет субординации. Если быть настойчивым, можно легко связаться с чиновниками и депутатами, но лучше повторять просьбу хотя бы по разу в день.

Ранее иммиграционный адвокат Андрей Нодь раскрыл россиянам простой способ эмигрировать из страны. Специалист отметил, что чаще всего люди уезжают в другие страны, находя там работу.