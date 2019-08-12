https://static.news.ru/photo/eefe2194-bd81-11e9-a289-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Камчатского края выиграл суд у РФ в лице Министерства обороны и военного комиссариата края из-за незаконного призыва в армию. Суд частично удовлетворил его иск о возмещении упущенной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Елизовского районного суда Камчатского края.

Суд пришёл к выводу, что заработная плата, которая могла быть получена истцом в период прохождения службы по призыву, с 31 мая 2018 года по 10 октября 2018 года, является упущенной выгодой, — говорится в вердикте.

Минобороны теперь должно возместить жителю Камчатки 188 тысяч 457 рублей 56 копеек.

В ходе заседания выяснилось, что мужчину нельзя было призывать в армию, поскольку он учился на дневном отделении аспирантуры. Уход на службу сопровождался также его увольнением с одного из предприятий региона.

Пока решение не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в краевом суде.

Ранее News.ru сообщал, что только на днях мы удивлялись расторопности военкома ЗАО Москвы, приславшего повестку задержанному участнику несанкционированной демонстрации. Вот только призывавшийся на службу Марий Владимирович Цветков оказался на поверку журналисткой Марией Цветковой, которая в силу гендерной причины никак, при всём своём патриотическом желании, не могла пополнить армейские ряды. Но чего не бывает в запарке, когда служивое сословие хочет проявить рвение.