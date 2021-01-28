Россиянина отправили в колонию за убийство и расчленение матери

https://static.news.ru/photo/fcc60f08-6181-11eb-ad3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Сергиева Посада, который убил и расчленил свою мать. Причиной стала очередная семейная ссора: женщина регулярно лишала 39-летнего сына продовольствия, давая понять, что ему самостоятельно следует обеспечивать семью.

59-летняя жертва работала бухгалтером в частной компании. Она пропала в марте 2019 года. После общения с внуками она отправилась домой, а сын вызвался её отвезти на своей машине. По пути между ними возникла размолвка, в ходе которой мужчина задушил мать.

Её тело мужчина оставил на пассажирском сиденье пристегнутым ремнём безопасности и направился в лес, чтобы спрятать тело. По пути убийца даже пообщался с сотрудниками ГИБДД, которые остановили машину. Он сказал, что мать уснула, и попросил полицейского ее не тревожить. Инспектор поверил и отпустил убийцу, пишет MK.RU.

Некоторое время спустя убийца спрятал тело в овраге, а на следующий день вернулся с топором и расчленил женщину. Он отрубил голову и кисти рук, чтобы погибшую невозможно было опознать, и выбросил их в другом месте.

После всего этого мужчина забрал банковские карты матери. Он погасил за счёт убитой кредит на машину и даже купил новую мебель.

Следователи пришли к выводу, что убийство не было импульсивным решением. Сын тщательно спланировал его, зная, что мать копит деньги на дом.

Позже, на допросе он рассказал, что с детства ненавидел её, так как после развода женщина оставила его с отцом, а себе забрала младшего сына. Тем не менее на протяжении всей жизни она помогала старшему наследнику, оплачивая ему и внукам съёмную квартиру и регулярно перечисляя деньги.

Издание отмечает, что после задержания мужчина совершил попытку суицида и оказался в психиатрической клинике. Однако эксперты признали его вменяемым.

Ранее в Омске, как сообщал NEWS.ru, суд приговорил 16-летнюю девушку и её 18-летнего друга к 8 и 13 годам лишения свободы соответственно за жестокое убийство матери школьницы. Причиной преступления стал запрет молодым людям встречаться.