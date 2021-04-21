Россиянина осудили условно за продажу секретной советской карты

https://static.news.ru/photo/d416984a-a2ac-11eb-82f8-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Сотрудник Центра геодезии Владимир Грабовский приговорён к одному году и двум месяцам лишения свободы условно за продажу секретной карты Генштаба ВС СССР 1970-х годов. Суд признал его виновным в разглашении гостайны.

Судебное заседание по делу Грабовского было закрытым. Помимо условного наказания суд запретил мужчине работать со сведениями, составляющими государственную тайну, в течение двух лет.

Согласно материалам уголовного дела, Грабовский продал карту в 2018 году. Приобрёл документ историк Антон Коломицын. В настоящее время он находится в международном розыске, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Забайкальский краевой суд приговорил 52-летнего россиянина Владимира Васильева к восьми годам заключения за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих гостайну. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.