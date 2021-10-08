Россиянина обвинили в подготовке нападения на ФСБ и метро

Уроженец Дагестана Юсуп Юсубов предстанет перед судом по обвинению в подготовке терактов в Москве. По данным следствия, он подговорил семейную пару устроить взрыв у здания ФСБ и в метро в 2019 году, сообщает «Коммерсант».

Как отмечается, Юсубов, являясь религиозным экстремистом, в качестве потенциальных смертников выбрал своих земляков, работавших в ресторане рядом с мечетью на Татарской улице. Именно они и выдали террориста правоохранителям.

Главным доказательством обвинения стало аудиосообщение Юсубова, отправленное Руслану Кайбакову: «Если бы в ту ночь ты хотел сделать эту амалию (самопожертвование. — NEWS.ru), то ты бы сделал её без меня и без того чувачка». По версии следствия, запись подтверждала преступные намерения обвиняемого.

Предполагалось, что Кайбаков должен был в центре Москвы напасть на полицейского с ножом, убить его, и отобрав у него пистолет, отправиться к зданию ФСБ, после чего открыть огонь по другим стражам порядка. В это время его супруга должна была совершить самоподрыв в метро.

Как утверждает обвинение, вначале мужчина согласился на теракт и даже привлёк к делу ещё одного земляка, но позже передумал. При этом обвиняемый и его защита утверждают, что Кайбаков является провокатором, связанным со спецслужбами.

Прения сторон по делу назначены на 18 октября.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии предотвратили теракт. Его готовил житель республики 2001 года рождения, действовавший по указке боевиков ИГ (запрещённой в России террористической организации). Мужчина был задержан. Он готовил атаку в отношении сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что у него изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства. Мужчина дал признательные показания.