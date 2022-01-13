Россиянина арестовали за вербовку подростков в террористическую организацию

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов пресекли вербовку несовершеннолетних в террористическую организацию. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, предъявлено 20-летнему местному жителю. Он заключён под стражу, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек, проживающий в деревне Афонино, создал в чат в одном из мессенджеров, в котором пытался вовлечь подростков в террористическую деятельность. Доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления были обнаружены и изъяты при проведении обыска у него дома.

Мужчина свою вину признал . По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задержали членов организации «Нурджулар» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Основанием для этого послужила вербовочная деятельность одного из преподавателей казанского вуза, а также некоторых его студентов. Они приглашали мусульман на законспирированные квартиры, где агитировали вступать в ряды организации.