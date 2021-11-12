В Татарстане полиция задержала членов турецкой экстремистской организации

Сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали в столице республики членов ячейки запрещённой в России экстремистской организации «Нурджулар»*, сообщил RT со ссылкой на источник в полиции. Организация существовала в Казани с 2019 года. Возбуждено уголовное дело.

Один из преподавателей казанского вуза вербовал последователей организации в учебном заведении. Также в этой деятельности участвовали и некоторые его студенты. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

По данным следствия, в ходе своей работы экстремисты приглашали мусульман на законспирированные квартиры, там и проводили вербовку в ячейку при помощи агитматериалов. Организация существовала в Казани с 2019 года.

В ходе задержания у подозреваемых были изъяты видео- и аудиоматериалы и пропагандистская литература.

Ранее ФСБ показала оружие, найденное у членов ячейки Исламского государства (запрещена в России), главаря которой Хушкадама Солихова ранее приговорили к 21 году лишения свободы.

* «Нурджулар» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 10 апреля 2008 года)