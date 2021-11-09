ФСБ показала видео обыска в квартире членов ячейки ИГ

ФСБ показала оружие, найденное у членов ячейки Исламского государства (запрещена в России), главаря которой Хушкадама Солихова ранее приговорили к 21 году лишения свободы. В коротком видео, помимо кадров из суда, демонстрируется, как оперативники достают из пакета и показывают гранаты и огнестрельное оружие, принадлежащие экстремистам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из сумок в квартире оперативники извлекли несколько пистолетов и глушителей, пистолет-пулемёт и более крупное стрелковое оружие, завёрнутое в чёрный пакет, а также самодельные взрывные устройства, в том числе фугасное устройство типа мины-прилипалы. Под раковиной в ванной комнате были обнаружены запалы к найденным там же гранатам.

Деятельность созданной Солиховым ячейки была пресечена в 2016 году, её члены были арестованы и осуждены. В ходе следствия у них изъяли приобретённое по указанию главаря большое количество оружия, боеприпасов, а также самодельные взрывные устройства, которые они намеревались использовать для расстрела жителей и взрывов. В 2018 году четверым участникам ячейки Московский окружной военный суд дал от 15 до 18 лет, сам Солихов приговорён к 21 году лишения свободы.

Ранее ФСБ сообщила о разгроме в Бурятии экстремистского сообщества праворадикалов, планировавших «акции прямого действия» против власти и приезжих. По данным Центра общественных связей ФСБ России, в структуру активно втягивали молодёжь, в том числе из учебных заведений республики. На месте деятельности группировки было обнаружено много оружия.