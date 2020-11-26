Россиянин задержан за попытку передать военные секреты Китаю

https://static.news.ru/photo/a446ecca-2fe1-11eb-ab12-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала во Владимирской области россиянина, которого подозревают в контрабанде секретного военного оборудования в Китай.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, летом житель Китая, заинтересованный в покупке военного оборудования, вышел в Интернете на уроженца Мурома. После общения с заказчиком россиянин приобрёл ряд изделий, которые используются при создании систем управления военной техникой, сообщает «Интерфакс».

Приобретённое оборудование подозреваемый поместил в бандероль для пересылки в Китай. Сотрудники ФСБ задержали мужчину и изъяли указанные предметы.

По данным силовиков, изъятое оборудование можно было использовать для создания военной техники. Было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 «Приготовление к контрабанде стратегически важных товаров» УК РФ.

Как писал NEWS.ru, Брянский областной суд приговорил россиянина Юрия Ещенко к 13 годам колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он пытался передать ЦРУ США сведения о перспективных вооружениях Северного флота РФ.

Ещенко работал в Североморске в организации, которая занималась обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. В 2015–2017 годах он копировал документы, составляющие гостайну, для передачи информации иностранной спецслужбе в корыстных целях.