Россиянин получил 13 лет колонии за попытку передачи США военных секретов

https://static.news.ru/photo/1aee6ac2-2b02-11eb-9afc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Брянский областной суд приговорил россиянина Юрия Ещенко к 13 годам колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он пытался передать ЦРУ США сведения о перспективных вооружениях Северного флота РФ.

Ещенко работал в Североморске в организации, которая занималась обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. В 2015–2017 годах он копировал документы, составляющие гостайну, для передачи информации иностранной спецслужбе в корыстных целях.

В начале 2019 года он установил контакт с сотрудниками ЦРУ, а в середине года попытался передать им секретные сведения и был задержан, рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В суде Ещенко свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве начался суд над бывшим украинским футболистом Василием Василенко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ (шпионаж). По версии следствия, экс-спортсмен передавал украинским властям сведения, составляющие государственную тайну. В силу специфики обвинения подробности дела не разглашаются.