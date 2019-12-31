https://static.news.ru/photo/99963bf6-2c94-11ea-a105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава проекта по организации новогодних выездов Мария Аксиянова рассказала, что россияне заказывают выступление Деда Мороза и Снегурочки не только для детей, но и для взрослых. Кроме того, иногда таким образом поздравляют домашних животных.

Некоторые делают сюрприз второй половинке или совмещают празднование Нового года с декабрьским днём рождения, передаёт РИА Новости.

Однажды наши Дед Мороз со Снегурочкой пришли поздравлять детей, а родители говорят: «У нас помимо детей есть собака и кошка, и их поздравьте». Наши артисты сначала удивились, потом Дед Мороз пошёл поздравлять собаку, а Снегурочка кошку — хозяева им прямо подарки подготовили, — поделилась она.

Большинство выступающих — студенты театральных училищ и актёры. Они проходят строгий отбор. Кроме того, для получения работы необходимо иметь пару — отдельно на роли Дедов Морозов и Снегурочек не набирают.

31 декабря артисты выполняют пять-семь заказов и зарабатывают 15–20 тысяч рублей. В другие дни, как правило, аниматоры ездят по одному-двум адресам.

У нас любимая история: Дед Мороз 31 декабря на маршруте. Он звонит клиенту и говорит: «Я приехал, не могу найти ваш дом — Ленинский, 53?». Клиент ему рекомендует поворачивать около гаражей. Дед Мороз: «Какие гаражи, тут стройка». Дед Мороз смотрит, у него с телефона деньги все снимают и снимают, не может понять, почему так много. В конце концов выяснятся, что клиент находится в Питере, а Дед Мороз в Москве. Вот такая непридуманная «Ирония судьбы», — заключила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс поучаствовал в игре «Тайный Санта», организованной порталом Reddit. Миллиардеру и филантропу выпало поздравить с Рождеством жительницу штата Мичиган Шелби. Девушка получила от предпринимателя подарки, общий вес которых составил порядка 37 кг.