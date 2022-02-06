Россияне заинтересовались вакцинными турами за рубеж

Вакцинные туры за границу среди россиян стали особенно популярны с начала 2022 года, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, за это время спрос на них взлетел в 12 раз, сообщают «Известия».

Горин считает , что вакцинные туры резко заинтересовали россиян, поскольку дают возможность путешествовать.

Наша статистика говорит, что в прошлом году из России с целью туризма выезжали 7,7 миллиона человек. Из них с целью вакцинного туризма — не более 20 тысяч. Сейчас ежемесячно в вакцинные туры из России выезжают не менее 10 тысяч человек. Столько же едет самостоятельно, — отметил вице-президент АТОР.

Он добавил, что самыми популярными направлениями для россиян в таких турах стали Сербия, где действует безвизовый режим, а также Хорватия, Болгария, Греция и ФРГ. В ближайшем зарубежье россияне чаще всего выбирают Армению.

По мнению зампреда комитета Госдумы по здравоохранению Алексея Куринного россияне выезжают за прививками за границу лишь потому, что отечественные вакцины ещё не признаются в Европе.

Ранее стало известно, что после окончания периода раннего бронирования на путёвки в Турцию их стоимость резко взлетит, сообщили в АТОР. По данным игроков рынка, продажи туров в этом направлении скоро достигнут допандемийных объёмов. За эту зиму на долю Турции приходится более 70% забронированных на лето туров. По данным экспертов отрасли, этим летом вряд ли стоит рассчитывать на горящие туры в Турцию.