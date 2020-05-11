Россияне высмеяли детские выплаты, о которых ранее сообщил Путин

https://static.news.ru/photo/3aa02890-93ba-11ea-bb0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне с иронией отреагировали на решение властей, по которому семьи с детьми получат специальные выплаты в связи с кризисом.

Ранее президент РФ Путин анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет.

Большинство интернет-пользователей возмутились возрастными рамками. Они не понимают, почему 16 летние и 17-летние подростки не могут рассчитывать на помощь государства. При этом некоторые выразили своё возмущение из-за суммы. По их словам, 3 тысячи рублей не помогут прожить целой семье.

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Кроме того, многие россияне отметили, что пик заболеваемости ещё не пройден.

Как писал NEWS.ru, портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью после телеобращения Путина.