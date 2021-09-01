В ходе исследования выяснилось, какой школьный предмет считают самым важным

Читайте нас в Google Новости

Сервис «Работа.ру» выяснил в ходе исследования, какой школьный предмет россияне считают наиболее важным для изучения. Результаты опроса приводит ТАСС.

Пятьдесят восемь процентов опрошенных отметили русский язык как самый важный школьный предмет, — говорится в тексте документа.

На втором месте оказались иностранные языки — их считают наиболее значимыми для изучения 44% опрошенных. Топ-3 с небольшим отставанием замыкают алгебра и геометрия с 42% голосов.

Остальные дисциплины получили значительно меньше количество голосов: история — 19%, 16% — литература, а информатика и информационно-коммуникационные технологии — 14%. За физику и физкультуру проголосовало по 12% респондентов. Остальные предметы набрали менее 10% голосов, самыми малозначимыми, по мнению россиян, оказались музыка и ИЗО.

Исследование проводилось в августе 2021 года на территории разных регионов России, в нём приняли участие более пяти тысяч респондентов старше 18 лет.

Ранее стали известны подробности о формате обучения в школах и вузах в этом году.