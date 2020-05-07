Россияне в майские праздники в три раза чаще заказывали еду

https://static.news.ru/photo/c91c22fe-904f-11ea-ac49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Накануне и в майские праздники россияне в три раза чаще заказывали на дом еду и почти в пять раз чаще оплачивали медицинские услуги по сравнению с последней неделей февраля.

Об этом свидетельствуют результаты исследования платежей и переводов через систему «Яндекс.Касса» с 27 апреля по 3 мая, которые оказались в распоряжении ТАСС. В качестве «нулевой недели» авторы исследования взяли период с 24 февраля по 1 марта.

Медицинские организации, помимо почти пятикратного роста количества платежей, в 2,6 раза увеличили объём онлайн-оборотов. Объём онлайн-платежей в ресторанах и кафе с доставкой вырос в 2,4 раза, в сфере услуг провайдеров платного ТВ — в 2,3 раза, в благотворительных фондах — в 2,2 раза, в продуктовых магазинах — в 1,8 раза.

Средний чек онлайн-оплаты медицинских услуг при этом снизился более чем на 40% по сравнению с «нулевой неделей». Авторы исследования связывают уменьшение чека при росте количества онлайн-платежей с тем, что люди стали чаще обращаться не за лечением, а за консультацией или тестами. Средний чек за доставку еды при этом не изменился, оставшись в пределах 1300 рублей.

Ранее NEWS.ru приводил результаты социологического исследования, согласно которым 70% российских компаний, представляющих малый бизнес и микробизнес, рассчитывают выйти на докризисные показатели по прибыли в течение полугода после отмены карантинных ограничений.