Россияне стали записываться на экскурсии в морги «красных зон»

В России после открытого письма 11 главврачей к политикам и артистам люди начали записываться на экскурсии в «красные зоны» ковидных больниц. При этом отмечается, что среди желающих есть известные люди. Об этом сообщает URA.RU.

Вы можете записаться на экскурсию в «красную зону». Для этого вам необходимо назвать свои ФИО, номер телефона и город, из которого вы обращаетесь. С вами свяжутся и уточнят детали по времени и больнице, в которой будет проходить экскурсия, — рассказала оператор горячей линии.

Известно, в открытом письме врачи пригласили посетить больницы лидера КПРФ Геннадия Зюганова, лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова, актрису Марию Шукшину и певца Юрия Лозу.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в последнюю волну коронавируса в России регистрируют всё меньше бессимптомных случаев COVID-19. Он добавил, что они почти исчезли из-за быстроты, с которой «дельта»-штамм атакует организм, — он агрессивнее. При этом людей с выраженными симптомами заболевания стало значительно больше.

Он отметил, что иммунитет человека просто не успевает отразить вирус. Он назвал эгоистами людей, которые чувствуют недомогание, но не обращаются к врачам и не диагностируют коронавирус. Во-первых, они продолжают заражать остальных, а, во-вторых, искажают статистику.