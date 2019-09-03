https://static.news.ru/photo/5a2ddc56-ced6-11e9-b7f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Жители России стали гораздо реже болеть гриппом. По сравнению с 1996 годом ситуация улучшилась в 195 раз.

Если говорить про грипп, то здесь также очень существенное снижение заболеваемости по сравнению с 1996 годом — в 195 раз, — заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что самый надёжный способ обезопасить себя от гриппа — сделать прививку. Масштабная вакцинация стартует в Москве с 4 сентября. В столице будут работать 65 мобильных прививочных пунктов.

В текущем сезоне Минздрав рассчитывает вакцинировать от гриппа не менее 45% населения России. Прививки должны получить не менее 17 млн детей, а также не менее 75% людей из групп риска. Иммунизацию населения планируется завершить в октябре — начале ноября, писал News.ru.





