https://static.news.ru/photo/da1edf90-bfc8-11e9-98b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Росстат подсчитал, что с 1980 года россияне стали употреблять в пищу в два раза меньше картофеля и удвоили потребление фруктов и ягод.

В 1980-м среднестатистический житель СССР съедал 117 килограммов картофеля за год, в 2018-м — 59 килограммов. Фруктов и ягод в 1980 году приходилось по 35 килограммов на человека, сейчас — 75 килограммов, передаёт РИА Новости .

Также повысилось потребление рыбы и морепродуктов, овощей, а потребление хлеба, круп, макаронных изделий и молочных продуктов снизилось. Количество съедаемого в год мяса в 2018 году превысило показатели 1980 года.

Как писал News.ru ранее, даже резкое снижение доходов не заставит жителей России отказаться от покупки мороженого, говорится в исследовании, проведённом сервисом по поиску и выбору товаров в Интернете Rate&Goods.