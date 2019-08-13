https://static.news.ru/photo/d7e049b0-be58-11e9-867c-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Число умерших от рака россиян за первые шесть месяцев 2019 года увеличилось на 1,5%. Таковы данные Росстата. За это время от онкологических заболеваний скончались 149 384 человека.

Основной причиной смерти россиян являются заболевания сердечно-сосудистой системы — от этого погибли около 441,3 тыс. человек. Год назад этот показатель был на 0,7% выше. 381 человек в январе — июне 2019 года скончался от гриппа. ВИЧ стал причиной смерти 9920 россиян.

Всего в России за полгода умерло 918 503 человека — на 3% меньше, чем в январе — июне 2018 года, отмечает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что кето-диета замедляет развитие многих видов рака и уменьшает вероятность появления болезни. К такому выводу пришли американские учёные. Особенностью такой диеты является то, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Такая замена заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве главного источника энергии.