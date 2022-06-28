Россияне стали брать больше микрокредитов «до зарплаты» Замдиректора по маркетингу НБКИ Шикин: россияне стали брать больше займов «до зарплаты»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне стали брать больше займов «до зарплаты» и меньше крупных кредитов, сообщил замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в пресс-центре НСН. По данным бюро, в мае граждане РФ набрали рекордное количество микрокредитов за полгода. Только срочных займов россияне взяли на 2,38 млн рублей.

Займы до зарплаты — это не новое явление на российском рынке, у потребителя есть возможность выбора. С чем мы столкнулись в конце февраля — начале марта, было похоже на то, что происходило в острую фазу пандемического кризиса. Люди сократили горизонты планирования, снизили потребительские аппетиты, а микрофинансовые организации оказались ещё более востребованы, — сказал Шикин.

Он добавил, что «аномальных событий» в сфере выдачи кредитов не отметил.

Депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамзаев ранее заявил, что стране требуется «кредитная амнистия» — в первую очередь по микрокредитам. По его словам, многие россияне закредитованы в микрофинансовых организациях. С политиком согласилась его коллега, депутат фракции «Справедливая Россия — За Правду» Яна Лантратова: она допустила создание в ближайшем будущем парламентской рабочей группы по этой теме.