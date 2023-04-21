Россияне стали больше доверять Путину ВЦИОМ: уровень доверия Путина среди россиян вырос до 80,1%

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Владимир Путин

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину среди россиян вырос до 80,1%, следует из данных ВЦИОМ. Специалисты отметили, что неделей ранее показатель был на 0,4% ниже. При этом одобряют деятельность президента 77,5% россиян. Эта цифра также выросла на 0,4% по сравнению с прошлой неделей.

Исследование проводилось в период с 10 по 16 апреля среди россиян. Помимо Путина, уровень доверия вырос у лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого с 16,3% до 17,7%. Также среди опрошенных выросла и поддержка самой Либерально-демократической партии России — с 8,9% до 9,3%.

Положительно оценили работу премьер-министра страны Михаила Мишустина 54,8% опрошенных, что на 0,1% ниже по сравнению с показателями прошлой недели. Лично к Мишустину доверие упало на 0,2% до 63,3%. Поддержка деятельности российского Правительства сократилась куда сильнее, на 2,3%, до 51,8%.

7 апреля Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым деятельность Путина положительно оценивают 81% россиян. 8% респондентов заявили, что скорее плохо оценивают работу российского лидера, еще 11% затруднились с ответом.