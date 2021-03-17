Россияне сообщили об уровне желаемого месячного заработка

https://static.news.ru/photo/95fdf60a-871f-11eb-89c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России хотели бы в среднем зарабатывать за месяц 107 тысяч рублей. Ожидания от зарплат за год выросли на 44% после снятия ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в среду, 17 марта, сообщили журналистам эксперты портала «Работа.ру».

Уровень зарплаты, которую хотели бы получать граждане РФ, зависит от того, в каком регионе страны они проживают. К примеру, москвичи желают зарабатывать 118 тысяч рублей. У петербуржцев аппетиты поскромнее — 102 тысячи.

Как рассказал коммерческий директор сервиса Владимир Корицкий, более низкие ожидания россиян от зарплат в период снятия ограничений связаны с моментным упадком потребительских настроений и общей нестабильностью экономики.

По мере восстановления рынка и возобновления деятельности компаний зарплатные ожидания кандидатов также начали расти, — цитирует Корицкого Lenta.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, постепенное увеличение уровня заработной платы и восстановление занятости в России в 2021 году возможно при условии благополучного развития ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил ректор РАНГХиС экономист Владимир Мау.