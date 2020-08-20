Россияне смогут зарегистрировать свой автомобиль в МФЦ

https://static.news.ru/photo/be326a5a-e37f-11ea-915b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России появится новый сервис, благодаря которому граждане смогут регистрировать свои транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сообщение об этом появилось на официальном сайте российского правительства.

Согласно ему, новый сервис будет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе в МФЦ. При этом в сообщении отмечается, что заявителям предстоит взаимодействовать с сотрудниками МВД только на этапе осмотра машины. Всем остальным будут заниматься работники МФЦ, передаёт ТАСС.

Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы, — сообщили в кабмине.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оспорить кадастровую стоимость можно через запрос в МФЦ. Соответствующие поправки в закон, расширяющие полномочия Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, вступили в силу 11 августа.