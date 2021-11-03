Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в искусстве

В России разрешили получать бесплатно второе высшее образование в области искусств. Отбор абитуриентов будет осуществляться на конкурсной основе. Соответствующее постановление утвердило правительство России.

В перечень специальностей, которые можно будет освоить за счёт бюджетных средств, вошли режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств, — сказано на официальном сайте правительства.

Поступление будет осуществляться на тех же условиях, что для абитуриентов, поступающих в вуз впервые. Так, претендентам будет предложено пройти творческий конкурс и профессиональные испытания, а также собеседование.

Уточняется, что данное нововведение не повлияет на количество бюджетных мест, а отбор претендентов будет проводиться отдельно от поступающих в вуз впервые.

В правительстве перечислили перечень вузов, на которые распространяется действе постановления. Их всего десять: Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, Школа-студия МХАТ. Также в этом списке Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А. М. Горького.

В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут получать второе высшее образование в сфере искусств бесплатно.