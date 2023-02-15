Россияне смогут получать рецепты на лекарства онлайн «Известия»: частным клиникам в России могут разрешить выписывать рецепты онлайн

Фото: Сергей Булкин / News.ru

В Минэкономразвития захотели разрешить врачам в России выписывать рецепты онлайн, по итогам телеконсультаций, пишут «Известия» со ссылкой на близкий к обсуждению источник. Ведомство разработало проект, который в тестовом режиме предоставит такую возможность 15 частным сетям клиник. По мнению специалистов министерства, инициатива расширит возможности пациентов получить медицинскую помощь.

В документе Минэкономразвития содержится два ключевых изменения: пациента сможет наблюдать другой врач, а не только тот, что поставил диагноз. В таком случае доктор должен обладать минимум семилетним стажем и работать в той же сети клиник, — сказано в публикации.

В случае успеха эксперимента программу расширят по всей России в рамках ОМС. В пресс-службе Минэкономразвития добавили, что куратором проекта назван первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Врач Евгений Машковский ранее рассказал, что эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте. Эксперт уточнил, что нет никаких предпосылок того, что эпидемический сезон продлится дольше. По его словам, основной причиной распространения гриппа этой зимой стала теплая зима. Он добавил, что из-за беспечности людей, которые при температуре около нуля начинают легче одеваться, возникает переохлаждение организма и вирус продолжает циркулировать.