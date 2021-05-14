Россияне рассказали, о чём мечтают

https://static.news.ru/photo/f2f03f0c-b53d-11eb-af7e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опрос Райффайзенбанка показал, что чаще всего россияне мечтают о загородном доме, высокой зарплате и путешествиях. Для исполнения мечты многим нужно от 1 млн до 3 млн рублей, сообщает РБК.

В опросе принимали участие почти 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Выяснилось, что о путешествиях мечтают 46% россиян, на втором месте в списке желаний — мечты о загородном доме, который хотели бы купить 41% опрошенных. Также россияне желают получать высокую зарплату (37%), иметь квартиру и автомобиль (28%), а каждый пятый россиянин грезит о любви (20%).

37% опрошенных для исполнения своих желаний хватило бы от 5 млн рублей и более. 15% респондентов заявили, что обошлись бы меньшей суммой и им достаточно было бы от 1 млн до 3 млн рублей и от 3 млн до 5 млн. 14% россиян заявили, что их мечты не измеряются в деньгах.

Самые дорогие мечты — это квартира, дом, автомобиль и путешествия. Около 46% респондентов, мечтающих найти любовь, полагают, что ее поиски обойдутся более чем в 5 млн рублей, — отмечают авторы опроса.

Россияне по-разному смотрят на реализацию своих желаний. Так, 27% считают, что им поможет кредит, 47% планируют больше зарабатывать, а 49% россиян хотят копить деньги.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что россияне в большинстве случаев считают себя счастливыми в той или иной степени, но 10% из них испытывают негативные чувства из-за плохого положения дел в стране, 9% не хватает денег, а 6% пожаловались на низкую зарплату. Кроме того, 4% опрошенных не дают почувствовать себя счастливыми маленькая пенсия, высокие цены и безработица.