Россияне рассказали о своём отношении к браку

Традиционных представлений о регистрации брака придерживается большинство россиян. 71% считает, что всё должно быть задокументировано, сообщил ВЦИОМ.

Только 10% опрошенных граждан не хотят официально регистрировать брак и предпочитают просто жить вместе. Ещё 11% вообще не хотят отношений и считают, что лучше жить свободной жизнью.

2% не исключают вступления в фиктивный брак, но жить всё равно хотят по отдельности.

Что касается оптимального возраста для вступления в брак, то 90% уверены, что мужчина должен жениться в 28 лет, а женщина выйти замуж в 24 года.

Одиночество выбирает каждый пятый среди разведённых (20%) и холостых россиян (19%), 17% граждан с плохим материальным достатком, 16% 18-24-летних, а также по 14% жителей Москвы и Санкт-Петербурга, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, — говорится в исследовании.

Ранее также стало известно, что мнение россиян на тему брака по расчёту разделились: треть относится к нему положительно, ещё 28% уверены, что жениться надо только по любви. А вот брачный контракт наоборот поддерживает большинство опрошенных.