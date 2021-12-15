Россияне рассказали о самых бесполезных покупках года

По мнению опрошенных компанией SuperJob россиян, самыми бесполезными покупками 2021 года стали приобретения вроде панам, кроссовок и комбинезонов. На втором месте располагается бытовая техника вроде блинниц, капучинаторов и роботов-пылесосов, передаёт «Газета.Ru».

В рейтинге самых бесполезных покупок 2021 года первое место — у одежды и обуви: 7% россиян, повинуясь минутному импульсу, совершили ненужные приобретения вроде панам, кроссовок, комбинезонов. Покупку бытовой техники — блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов — сочли бесполезной 4% россиян, — говорится в отчётах опроса.

Около 2% респондентов оказались неудовлетворёнными покупками парфюмерии или косметики, столько же человек назвали бесполезной трату на автомобиль или новый телефон. По 1% участников опроса выделили среди самых бесполезных покупок уходящего года абонемент в фитнес-зал, спортивные гаджеты, газеты, наушники и телевизор. При этом 44% опрошенных заявили, что не делали в уходящем году бесполезных покупок.

Опрос проводился 6–14 декабря во всех федеральных округах РФ среди совершеннолетнего экономически активного населения, в опросе приняли участие 1600 человек.

Ранее стало известно, что практически половина российских школьников мечтают стать бизнесменами. При этом 17% опрошенных готовы стать штатными сотрудниками российских компаний, 16% выбрали работу в международной фирме и столько же — статус самозанятого.