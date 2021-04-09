Россияне рассказали о постоянной работе в выходные

https://static.news.ru/photo/71e2c2b2-9a90-11eb-bb6f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Почти 60% россиян пожаловались на вынужденную работу в выходные при том, что каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами минимум несколько раз в месяц.

Таковы результаты исследования сервиса «Зарплата.ру», сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что 31% россиян выходит на работу в выходные и праздничные дни ради карьерных перспектив, ещё 26% — по необходимости, для 22% опрошенных это дополнительный заработок, а 11% боятся потерять работу. Только 3% россиян уверяют, что не знают, как ещё провести свободное время.

Чаще других перерабатывают сотрудники сферы услуг (24%) и медиа (19%) в Москве и области, транспорта (18%) в Санкт-Петербурге, а также 15% учителей в Екатеринбурге и Казани. Прежде лидерами по переработкам считались врачи.

Исследование показало, что не трудятся в вечернее и ночное время только 4% россиян, а оставляют для себя свободными выходные дни 21% респондентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители разных профессий по всей России рассказали, как часто им приходится сталкиваться с переработками. На наличие переработок жалуются 6 из 10 россиян. Чаще всего о такой ситуации заявляют врачи и учителя (часто и помногу). Далее идут программисты (часто, но немного), психологи и маркетологи (редко и мало). Лишь 3 из 10 опрошенных трудятся строго по графику.