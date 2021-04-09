Россияне рассказали о постоянной работе в выходные

Почти 60% россиян пожаловались на вынужденную работу в выходные при том, что каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами минимум несколько раз в месяц.
Таковы результаты исследования сервиса «Зарплата.ру»,
Чаще других перерабатывают сотрудники сферы услуг (24%) и медиа (19%) в Москве и области, транспорта (18%) в Санкт-Петербурге, а также 15% учителей в Екатеринбурге и Казани. Прежде лидерами по переработкам считались врачи.
Исследование показало, что не трудятся в вечернее и ночное время только 4% россиян, а оставляют для себя свободными выходные дни 21% респондентов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что представители разных профессий по всей России рассказали, как часто им приходится сталкиваться с переработками. На наличие переработок жалуются 6 из 10 россиян. Чаще всего о такой ситуации заявляют врачи и учителя (часто и помногу). Далее идут программисты (часто, но немного), психологи и маркетологи (редко и мало). Лишь 3 из 10 опрошенных трудятся строго по графику.