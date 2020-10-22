Россияне рассказали, какую национальную идею считают самой важной

Самой важной национальной идеей для страны жители Россия назвали сохранение населения, здоровье и благополучие семей. Такой вариант поддержали 92% опрошенных.
Второе место занял достойный эффективный труд (87%), третье — комфортная и безопасная среда для жизни (86%). Далее следует идея возможности для самореализации и развития талантов (81%), а также — цифровая трансформация (60%) и успешное предпринимательство (59%).
Согласно
Опрошенные также считают, что государство и органы власти в последнее время уделяют больше внимания сфере деятельности нацпроектов «Цифровая экономика» (64%), «Безопасные и качественные дороги» и «Демография» (по 54% соответственно), «Жильё и городская среда» (51%).
Ранее NEWS.ru писал, что ВЦИОМ измерил социальное самочувствие россиян по итогам сентября 2020 года.