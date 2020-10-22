Россияне рассказали, какую национальную идею считают самой важной

https://static.news.ru/photo/7facf856-1442-11eb-8d31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самой важной национальной идеей для страны жители Россия назвали сохранение населения, здоровье и благополучие семей. Такой вариант поддержали 92% опрошенных.

Второе место занял достойный эффективный труд (87%), третье — комфортная и безопасная среда для жизни (86%). Далее следует идея возможности для самореализации и развития талантов (81%), а также — цифровая трансформация (60%) и успешное предпринимательство (59%).

Согласно данным ВЦИОМа, в целом россияне больше всего знают о реализации нацпроектов «Здравоохранение» (85%), «Образование» (80%) и «Демография» (74%), а в конце списка находятся «Безопасные и качественные дороги» (63%), «Цифровая экономика» (66%), «Международная кооперация и экспорт» (56%).

Опрошенные также считают, что государство и органы власти в последнее время уделяют больше внимания сфере деятельности нацпроектов «Цифровая экономика» (64%), «Безопасные и качественные дороги» и «Демография» (по 54% соответственно), «Жильё и городская среда» (51%).

Ранее NEWS.ru писал, что ВЦИОМ измерил социальное самочувствие россиян по итогам сентября 2020 года.